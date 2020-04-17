محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
حاول العلماء والمختصين طيلة الأشهر القليلة الماضية توعية الناس بخطورة الحظر على الصحة النفسية، وضرورة الحفاظ على أنفسهم، وممارسة التمارين الرياضية في المنزل، أو الأنشطة التي تساعد على كسر الملل.
الحيوانات الأليفة أيضًا اعتادت على التنزه في الشوارع مع أصحابها، وكان لهم نصيب من الأزمة العالمية، واضطروا للبقاء داخل المنازل إلى جانب أصحابها، ما أثر عليهم بالطبع.
مؤخرًا انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكلب يجلس على الكنبة داخل منزل أصحابه، لا يلعب بل ساكن في مكانه.
فجأة يظهر صوت سيارة إسعاف من الواضح أن الكلب اعتاد عليها، لأنها انتبه إلى الصوت، ثم بدأ في تقليده جيدًا، وكأنه يفعل ذلك يوميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحظر جننه".. كلب يقلد صوت سيارة الإسعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.