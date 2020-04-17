"الحظر جننه".. كلب يقلد صوت سيارة الإسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

حاول العلماء والمختصين طيلة الأشهر القليلة الماضية توعية الناس بخطورة الحظر على الصحة النفسية، وضرورة الحفاظ على أنفسهم، وممارسة التمارين الرياضية في المنزل، أو الأنشطة التي تساعد على كسر الملل.

الحيوانات الأليفة أيضًا اعتادت على التنزه في الشوارع مع أصحابها، وكان لهم نصيب من الأزمة العالمية، واضطروا للبقاء داخل المنازل إلى جانب أصحابها، ما أثر عليهم بالطبع.

Advertisements

مؤخرًا انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكلب يجلس على الكنبة داخل منزل أصحابه، لا يلعب بل ساكن في مكانه.

فجأة يظهر صوت سيارة إسعاف من الواضح أن الكلب اعتاد عليها، لأنها انتبه إلى الصوت، ثم بدأ في تقليده جيدًا، وكأنه يفعل ذلك يوميًا.