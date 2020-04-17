بالأزرار وأوراق الشجر.. طرق بسيطة لتزيين المنزل ودون تكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ممارسة الأنشطة المنزلية أو الترفيهية في المنزل، هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لكسر الملل الذي نعيشه بعد انتشار فيروس كورونا.

الكثير من الرجال يعملون من المنزل، وآخرون حصلوا على إجازة طويلة حتى انتهاء الحظر، وعودة الحياة الطبيعية.

لذلك يمكنكم ممارسة أنشطة غير تقليدية لتسلية أنفسكم وأطفالكم وتغيير ديكور المنزل بطريقة جديدة غير مألوفة.

نستعرض لكم أفكار بسيطة يمكن تنفيذها لديكور المنزل باستخدام أدوات قديمة، كما أوضح موقع "brightside".

أسطوانة

انتهى عصر الأسطوانات "الأقراص المدمجة"، لكن البعض ما زال يمتلك أقراصا قديمة مهملة قد يفكر في التخلص منها وإلقائها بالقمامة، لكن هذه الأقراص قد تتحول إلى صورة أخرى لإنتاج قطعة ديكور جديدة في منزلكم.

الطريقة: كسّر الأسطوانة إلى قطع صغيرة مختلفة الشكل والحجم، ثم استخدم الغراء أو الصمغـ والصق القطع الصغيرة في "طبق فِل"، سوف تعطيكم نتيجة رائعة.

يمكنكم أيضًا إعادة تشكيل القطع الصغيرة على شكل حيوان أو طائر، أو أي شكل ترغبون به.

أوراق الشجر

إذا كان لديك زرع في بلكونة المنزل أو الحديقة، استخدم فرع من الشجر، على لوحة قماش، وبالطلاء لون ما حول الأوراق لتحصل على لوحة يمكن تعليقها في غرفة أطفالك.

شجرة بالأزرار

لوحة أخرى فارغة يمكنكم تنفيذ عمل يدوي أخر عليها، باستخدام الأزرار الملونة، كل ما عليكم فعله هو رسم الشجرة بالألوان، ثم وضع الأزرار واستخدامها كأوراق للشجرة وتثبيتها بالصمغ.

الشريط اللاصق

استخدم الشريط اللاصق لعمل لوحة مختلفة بأشكال هندسية، ضع الشريط على اللوحة بالطريقة بطريقة هندسية ولون من حوله ثم انزع الشريط.

خريطة العالم

كل ما تحتاج إليه لتنفيذ هذه الفكرة هو قطعة خشب، وورقة بيضاء مرسوم عليها خريطة، وورقة كربون لطبعها على الخشب.

بعد طبع الخريطة، لوّن الأجزاء الفارغة، لتحصل على لوحة جذابة وغير تقليدية.

Advertisements

صورة على حرف خشب

يمكنك لصق الصور القديمة على حرف خشبي، للاحتفاظ بصور أطفالك وعائلتك بشكل غير تقليدي.

الطيور

إذا كنت من هواة الرسم، جرب أن ترسم بعض الطيور على ورقة بيضاء صغيرة ثم لونها، بعد ذلك قصها

والصقها على الحائط، هذه طريقة بسيطة لتغيير ديكور الغرفة بالكامل دون الحاجة لإعادة تلوين الحائط.

الطلاء

لوحة بسيطة يمكن تنفيذها بالألوان، فقط ضع الألوان بطريقة عشوائية، ويمكنك استخدام مجفف الشعر لتجفيف الطلاء بسرعة.

لوحة خشبية

الأدوات التي تحتاجها ورقة بيضاء وضع عليها طبقة خفيفة من الغراء، واتركها تجف

فن الجرائد

إذا كان لديك جرائد قديمة، رتبها بشكل عشوائي والصقها بالغراء على لوحة، ستحصل على قطعة ديكور مميزة

فوم جليتر

قم بقص ورق "الفوم الجليتر" بشكل سداسي، ثم الصقه بالغراء على لوحة خشبية.

الدانتيل

هذه فرصة جيدة للاستفادة من المفارش القديمة، ضعها على لوحة صغيرة، ثم لونها.

قماش

استخدم قطع القماش القديمة لعمل وجه جديد

كلمات مفتاحة: الحجر المنزلي، فيروس كورونا، الحجر الصحي، ديكورات منزلية