سيرين عبدالنور تنشر فيديو طريف لابنها: شفتوا متله؟

تشارك الفنانة سيرين عبدالنور جمهورها بمقاطع فيديو وصور يومية لها من حياتها الشخصية، وتنشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووثق أخر فيديو نشرته سيرين أحدث ظهور لنجلها كرستيان ووالده، خلال وجودهما في الحجر المنزلي المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19 ومنع انتشاره.

وظهر في الفيديو طفلها جالسا على وجه والده وكلاهما تشاركا الجلوس على الأرض بالمنزل، وكتبت سيرين عبدالنور في تعليقها على الفيديو الطريف لنجلها البالغ من العمر سنتين "طيب شايفين شي ولد بيقعد على وج بيو متل ابني؟".

يذكر أن أخر أعمال سيرين عبدالنور كان مقررا ان يكون مسليل "دانتيل" الذي يعرض في رمضان 2020 ولكنهتوقف بسبب إجراءات الحظر الصحي وانتشار فيروس كورونا.