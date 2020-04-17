جريمة عائلية.. الابن البكر يقتل والدته وشقيقته مروى.. وجنى تنتظر معجزة

داخل أحد الأحياء الهادئة، استيقظ الأهالى فجر اليوم الجمعة على جريمة قتل بشعة اهتزت لها لبنان عن بكرة أبيها، وذلك بعد أن أقدم شاب على قتل والدته وشقيقته وإصابة أخرى .

ووقعت جريمة قتل مروعة في حي جديتا، الجاني فيها هو الابن الوحيد والبكر لأمه لينا عرابي مواليد 1973 التي قتلت برصاصة في جبهتها، ولحقتها ابنتها مروى سلوم مواليد عام 2004 برصاصة في جبهتها وفي يدها وأذنها جهة اليسار، داخل منزلهما، فيما تصارع شقيقته الأخرى جنى مواليد 2000 في المستشفى من إصابة في الرأس، بعد أن تمكنت من الهرب الى الطريق العام.

Advertisements

من جهتها استطاعت قوات الجيش القبض على الجاني بالقرب من المستشفى الذي نقلت إليه شقيقته جنى.

واعترف الابن بارتكابه الجريمة وقتله لوالدته وشقيقته وأنه كان يريد قتل الأخرى لكنها استطاعت الهروب كما اعترف بمكان رميه أداة الجريمة وهي عبارة عن مسدس من عيار 7 ميللمترات.

ولم يتمكن الأهالي من مساعدة السيدة وابنتيها كون الجاني استخدم مسدس كاتم للصوت، حيث فعل فعلته وخرج للبحث عن شقيقته جنى دون أن يشعر به أحد، وفقا للنهار اللبنانية.