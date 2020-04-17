بالصور.. انتهاء مراسم دفن جثمان عزة العشماوي بمقابر مصر الجديدة

انتهت منذ قليل، مراسم دفن الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عقب تأدية صلاة الجنازة على جثمانها أمام مقابر مصر الجديدة.

وشهدت المراسم حضور عدد من أقاربها ومحبيها، لتأدية الصلاة والدعاء لها، في ظل الالتزام بقرارات الدولة بعدم إقامة صلاة الجنازة بالمساجد، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

توفيت مساء أمس الخميس، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس.

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يذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى منها الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، ورئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي.