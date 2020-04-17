الامارات | بالصور..طباخ بلجيكي شهير يطعم المشردين بعد إغلاق مطعمه بسبب كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقوم طاه شهير في أقدم وأكثر المطاعم الفاخرة في بلجيكا، والذي أغلق بسبب فيروس "كورونا"، بإطعام المشردين. وبدأ الطاهي ليونيل ريجوليه الذي يعمل في مطعم "كوم شي سوا"، الذي تصل تكلفة الطبق فيه إلى 265 يورو (287 دولارا)، الطهي وتقديم الأطباق لمئة مشرد كل يوم خميس منذ دخلت بلجيكا في حالة الإغلاق العام يوم 18 مارس الجاري.

ورغم إغلاق مطبخ مطعم "كوم شي سوا"، فإن ريجوليه الحاصل على نجمتي ميشلين يصنع طبق المعكرونة بصلصة اللحم المفروم بنفس الروح التي يطهو بها باستخدام مكونات فاخرة مثل السلعون والكمأة. وقال "إذا استطعت أن أنشر بهجة مهنتي بين المشردين، فسأقوم بذلك بكل سرور".وتواصلت منظمة تدير مطابخ إعداد الحساء مع ريجوليه الذي عبر عن سعادته للمساعدة بعدما أدرك أن الإغلاق العام حرم المشردين من فرصة تناول الطعام مرة يوميا في متاجر الشطائر ومحلات البقالة. وأبدت زوجته لورنس وينان التي تدير المطعم دعما مماثلا.

وقالت وينان التي أسس جدها الأكبر المطعم في عام 1926 "شعرنا أن بوسعي أيضا أن أقوم بشيء. نفكر جميعا في العاملين بالمستشفيات والمرضى لكن هناك أيضا من ينامون في الشوارع".

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