بالرقص والغناء.. لقاء الخميسي تعبر عن اشتياقها لأصدقائها (فيديو)

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها وهي تغني وترقص على أغنية "لكل اللي بيحبوني" للفنانة اللبنانية إليسا.

وعبرت "لقاء" بهذا المقطع عن اشتياقها لرؤية عدد كبير من أصدقائها الفنانين، ومن ضمنهم الفنانة ريهام حجاج ورانيا يوسف وأروى جودة وعلا رشدي وغيرهم.

وتفاعل مع لقاء الخميسي متابعيها تعليقا على الفيديو الذي تجاوزت مشاهدته أكثر من 150 ألف مشاهدة، وتلقت الكثير من التعليقات منها: "أجمل واحدة انهاردة وألطف الكائنات"، "ملكة الإحساس"، "أنتي لبسة إيه يا سعدية".

ويذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت أيضًا بمقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" منها ظهورها وهي تعد فنجانا من القهوة مرتدية شميز وتنورة، وتقلد الممثلة الكبيرة سهير البابلي في مسرحية "ع الرصيف".