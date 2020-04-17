بـ"فستان أوف شولدرز".. ليلى علوي تطل بالأبيض في أحدث جلسة تصوير: "كل ما تكبر تحلى"

خضعت الفنانة ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة، بإطلالة صيفية، بعدسة خالد فضة، الذي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وأطلت "علوي" بفستان "أوف شولدرز" أبيض اللون، والذي تميز بأنه طويل ومزين بنقوش صغيرة الحجم، ومزود ببطانة قصيرة، متجملة بعقد حول رقبتها وقرطين يجمعان بين اللون الأزرق والذهبي، مع اختيارها تسريحة شعر تحمل تموجات بسيطة.

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حازت على ما يتجاوز الـ2200 تسجيل إعجاب، مع عشرات التعليقات، أبرزها: "كل ما تكبر تحلى.. وتصير أحلى وأحلى"، و"زي القمر"، و"إيه كل الحلاوة دي".

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يشار إلى أنه في 6 إبريل الجاري، نعت الفنانة ليلى علوي، رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، زوجها السابق، وذلك عبر "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون، ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال دكتور منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته، ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

وكان رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، متزوج من الفنانة ليلى علوي وجرى زواجهما في العام 2007، وعلى مدار 8 سنوات كانت حياتهما الزوجية متميزة بالاستقرار والهدوء حتى وقع الانفصال في العام 2015، دون الكشف عن أسبابه.