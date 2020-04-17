مع استمرار غلق المساجد.. ما هو التوقيت المناسب شرعا لتأدية المرأة صلاة الجمعة بالمنزل؟

مع استمرار غلق المساجد، ومنع صلوات الجمع والجماعات، وعدم إقامة الخطبة وبقية شعائر صلاة الجمعة، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد، تتجدد تساؤلات المسلمات عن التوقيت الأمثل لتأديتهن تلك الفريضة في بيوتهن.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، في الفتوى رقم 2224، المنشورة عبر الموقع الرسمي للدار، قائلة: إن صلاة الجمعة بالمساجد لا تجب على النساء في الأصل.

وأوضحت الدار، أن المرأة يجوز لها صلاة الجمعة ظهرا في المنزل، بمعنى أن تصلى بـ4 ركعات بدلا من تأديتها بركعتين بعد دخول وقته، دون انتظار عشر دقائق، التي تعادل مدة الخطبة.

واستشهدت "الإفتاء"، بقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".