جوهرة ترقص مع عمر كمال على "عود البطل": مقدرتش استنى أغنيتنا الجديدة (فيديو)

شاركت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بمقطع فيديو لها وهي ترقص مع عمر كمال على أغنيته "عود البطل".

وظهرت جوهرة وهي تدخل أحد استوديوهات التسجيل، إذ تستعد للأغنية الجديدة التي تجمعها بعمر كمال، وعلقت على الفيديو قائلة: "لايمكنني الانتظار للأغنية الجديدة معا.. الروح الحلوة".

وتفاعل متابعي الراقصة الروسية على مقطع الفيديو الذي تجاوز مشاهدته أكثر من 280 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى عدد من التعليقات.

شائعة ارتباط جوهرة وعمر كمال

ويذكر أن شائعة روّجت، وأثارت الكثير من الجدل حول ارتباط الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، إلا أنَّ جوهرة نفت تلك الأنباء، ونفاها عمر كمال أيضا في تصريحات إعلامية.