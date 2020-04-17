"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل الحواوشي الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عماد

يُعد «الحواوشي» من الأكلات الشعبية اللذيذة، والتي تشتهى عائلتك تناولها بين الحين والأخر، ولحماية زوجك وأولادك من تناول هذه الأكلة في خارج المنزل للوقاية من فيروس كورونا، يقدم لكٍ «الخليج 365» طريقة عمله كما يلي:

مقادير الحواوشي:

١/٢ كيلو لحم مفروم

١ بصلة كبيرة

١ ثمرة فلفل رومي

١ ثمرة فلفل حار (اختياري)

ملح وفلفل

بهارات لحم (رشة خفيفة)

١/٢ ملعقة صغيرة زنجبيل

أرغفة عيش بلدي

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طريقة عمل الحواوشي:

١- ابشري البصلة، ثم ضيفي لها الملح والفلفل وباقي البهاريات.

2- اعجني اللحم جيدًا، ثم قطعي الفلفل الرومي والحار إلى قطع صغيرة، وضيفيه إلى اللحم.

٣- افتحي كل رغيف من الأمام وضعي فيها كمية مناسبة من خليط اللحم والبهارات.

4- تأكدي من فرد اللحم بداخل الرغيف جيدًا.

٤- بعد الإنتهاء من حشو أرغفة العيش، قومي بلف كل رغيف في ورق فويل.

٥- سخنى الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم رصي أرغفة الحواوشي في صاج وضعيها في الفرن من 25- 35 دقيقة.

٦- اخرجي الأرغفة من الفرن بعد اختبار نضج اللحم ثم قديمها مع السلطة الخضراء والبطاطس المقلية.

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