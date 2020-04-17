تشارك الفنانة يسرا اللوزي جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية وتتواصل معهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.
وفي أحدث ظهور لها نشرت يسرا اللوزي صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج تماما.
ومازحت اللوزي جمهورها قائلة، "أول مرة اتشيك من ساعة الكوارانطينة"، على الرغم من ظهورها بدون مكياج تماما وكانت في منزلها تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي.
وتعيش يسرا اللوزي تلك الأيام فترة حملها، وكان آخر ظهور إعلامي لها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول" وظهرت عليها علامات الحمل واضحة.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تمازج جمهورها خلال الحمل: "أول مرة أتشيك من ساعة الكوارانطينة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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