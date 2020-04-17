"هبهركم".. سمية الخشاب ترقص على تيك توك (فيديو)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث فيديو لها على "تيك توك" كاشفة سبب استخدامها التطبيق. وظهرت سمية في الفيديو وهي ترقث مؤدية بعض التمرينات والحركات الرياضية السريعة على نغمات أغنية للمطربة ريهانا. وكتبت في تعليقها على الفيديو، "خليك إيجابي، ارقص، واتمرن رياضية". Advertisements وأكملت، "الحركة في البيت يا حبايبي عشان نحافظ على أجسامنا، تابعوني على تيك توك ولسه هبهركم". واعتادت سمية الخشاب مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية، سواء خلال الحظر أو قبله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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