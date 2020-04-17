كارولينا هيريرا تطرح مجموعة إكسسوارات خاصة بشهر رمضان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت كارولينا هيريرا مجموعة حصرية تشمل الحقائب والاكسسوارات لشهر رمضان، حيث تمت إعادة تصميم القطع الأنثوية باستلهامها من روح المنطقة، مع الحفاظ على صدق شخصية وأناقة امرأة كارولينا هيريرا.

وتضم المجموعة قطع مجوهرات حصرية من اللآلئ والذهب لتكريم التاريخ والتقاليد العريقة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب حقائب أيقونية بألوان غنية مثل البرغندي، والأزرق الياقوتي، والأسود، والأخضر الطبيعي.

ويتم خلط الخامات المختلفة والجميلة لإنشاء خامات بنمط الباتشوورك، مثل مزيج من جلد الثعبان "Karung" و "Ayers" وكلها مصنوعة يدويًا في أتولييه الجلود للعلامة الأمريكية في إسبانيا.

هذه القطع الخاصة تترجم الفخامة بعملية تفصيلية، تبدأ من اختيار المواد إلى الحرفية والتقنيات الدقيقة التي صنع بها الحرفيون الرئيسيون كل حقيبة بهدف إنشاء القطع الكاملة المثالية.

وكل حقيبة في هذه المجموعة محاطة بهالة أرستقراطية، تحترم المعنى الأصلي للكلمة التي تحدد أولئك الذين يبرزون بين الآخرين من أجل قضية معينة، في هذه الحالة الجودة والجمال.

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وتمت تسمية كل الحقائب بأسماء ملكية مثل "Duke" و Duchess" و "Baron"، باستثناء حقيبة "Camelot" الأنيقة المستوحاة من أسلوب جاكلين كينيدي في أواخر الستينيات.

في الثقافة اليابانية، كان الإنرو "Inro" بديلاً للجيب في الملابس التقليدية، وقد أصبح مع الوقت مصدرًا للإلهام، مصنوعًا من الأخشاب النبيلة أو العاج أو الأحجار شبه الكريمة، هو قطعة فنية حقيقية ذات جمال آسر تتميز بخطوطها البسيطة وبنائها الحرفي والذي جعله مصدر إلهام حقيبة Inro، والتي تأتي بقماش فارغ يتم تطريزه أو طلاؤه أو طباعته بتطبيق تصميمات مختلفة وجلود ومواد أخرى.

وتتميز بكونها عملية بوجود حزام يمكن فصله لتحويلها إلى حقيبة كلاتش كاجوال، ويمكن الوصول إلى تصميمها الداخلي الفسيح من خلال سحّاب مزدوج مميز.

وتتضمن المجموعة أيضا حقيبة Carry On لتكريم النساء اللاتي يعشقن التنقل والسفر بأناقة، وتتميز بحجمها الأنيق والعملي، كما أنها عبارة عن حقيبة متعددة الاستخدامات ومصممة بشكل مثالي، يمكن حملها باليد أو عبر الجسم مع ارتداء حزام، وتأتي بالمشبك المعدني الأنيق مع الأحرف الأولى من اسم العلامة التجارية محفورة عليها.