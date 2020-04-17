الامارات | بالفيديو.. مأذون "أون لاين" في الاردن..عقد قران غير معتاد عبر مكالمة فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديوغير معتاد على "تويتر"، يوثق عقد قران زوجين في الاردن، عبر مكالمة فيديو بالمأذون، ردود فعل واسعة النطاق، وأبدى الكثير من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إعجابهم بالخطوة، وشجعوها، في ظل ظروف الحجر المنزلي التي فرضها فيروس "كورونا".

ويظهر في الفيديو والد العروس يضع يده في يد العريس بينما يقوم آخر بوضع الهاتف أمامهم، ورددوا صيغة الزواج مع المأذون عن طريق مكالمة الفيديو، فى حضور الشهود، وفرحة العروس الكبيرة عند انتهاء عقد القران.

حقق الفيديو انتشارا واسعا، وتمنى الجميع لهما السعادة، بينما اعتبر البعض أن ماحدث يخالف تقاليد شرعية واجتماعية علينا عدم تجاوزها، وكان الافضل الانتظار إلى حين انتهاء هذه الظروف. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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