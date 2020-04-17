فيديو.. تعلمي بعض التمارين الرياضية في البيت على طريقة أبلة فاهيتا

استضافت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أمس، في برنامجها "لايف من الدوبلكس" المذاع عبر فضائية ON مدرب اللياقة البدنية محمود عز، الذي ساعدها في عمل بعض التمرينات الرياضية البسيطة.

وعلى الهواء مباشرة، أدت أبلة فاهيتا تمرينات لتقوية الذراعين والكتفين وهي تمرينات منزلية بسيطة باستخدام زجاجات المياه.

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ووضعت أبلة فاهيتا زجاجة مياة في يديها ورفعتها إلى أعلى من الأمام والجنب وبزاوية 90 درجة بحسب تعليمات المدرب، ومازحته خلال التمرين لأنها اكتسبت بعض الوزن خلال الحجر الصحي، وسألته "أنت مرتبط؟"، ليرد عليها بالإيجاب.

يذكر أن بداية ظهور الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا كان في إعلان ترويجي عام 2010، لتبدأ بعد ذلك الظهور على قناة خاصة بها عبر موقع "يوتيوب" بعدما حققت نجاحا باهرا.