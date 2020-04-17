أستاذة تغذية: أكثر من نصف سكان العالم مصابين بجرثومة المعدة

قالت الدكتورة رضوى الباز، أستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن جرثومة المعدة لها أضرار كثيرة، إذ تأتي من خلال تلوث الخضراوات والفاكهة، لافتة إلى أن هناك نوع من العشوائية لدى شعوب الوطن العربي في طريقة الأكل، فالبعض يتناول الأطعمة دون تنظيفها بشكل جيد، أو شرب مياه ملوثة ما يؤدي ذلك للإصابة بجرثومة المعدة.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن أكثر من نصف سكان العالم مصابين بجرثومة المعدة، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن أعلى نسبة للإصابة بالأمراض كانت للسرطان و15% من المصابين بالسرطان على مستوى العالم نتيجة للتغذية الخاطئة، يليها السمنة.

وأشارت إلى أنه لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة يجب غسل الخضراوات والفاكهة بمياه وخل في مدة لا تقل عن 10 دقائق، "فيه حامض في معدتنا يفتك بأي ميكروب، عاوزة أطمن المواطنين لو حد اتصاب بكورونا، الكورونا هتنزل في المعدة وبالتالي الحامض هيفتك به، والإصابة عن طريق الأكل غير واردة".