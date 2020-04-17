بعد تعافيها من كورونا.. 15 شابا يتعدون على ممرضة أمريكية لسرقتها

ليس هناك أسوأ من أن تنجو من موت محقق لتتعرض بعدها إلى حادث سرقة، وهذا ما حدث مع ممرضة أمريكية، بعدما أعلنت شرطة نيويوك، أمس، أن ممرضة تعرضت لهجوم من قبل شباب سرقوا حقيبتها وهي في طريقها إلى العمل، بعد أن تعافت مؤخرا من فيروس "كورونا".

وحسبما ذكرت "نيويورك بوست"، كانت مارتا توسكانو خرجت لتوها من محطة القطار وهي في طريقها إلى مستشفى بيليفو، عندما هاجمها نحو 15 شابا أوقعوها على الأرض وقاموا بضربها.

وقالت توسكانو البالغة من العمر 60 عاما، "اعتقدت أنهم سيقتلونني.. ضربوني على رأسي، وعلى وجهي، ثم ركضت وسقطت على الأرض وهم واصلوا ضربي".

وبالصدفة مر3 رجال في سيارة ولاحظوا الشباب وحاولوا إيقافهم لكنهم لم يتمكنوا من استعادة حقيبتها، حيث قالت توسكانو: "الحمد لله جاء هؤلاء الملائكة، لأنه لم يكن هناك أحد في الشارع، لا أحد".

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وألقت الشرطة القبض على 3من الشباب بينهم فتاتان تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عاما، وشاب عمره 19 عاما وقد اتهموا بالسطو من الدرجة الثانية.

وتعرضت توسكانو للخدوش والصدمات في جميع أنحاء جسمها ولكنها تمكنت من تفادي إصابات خطيرة.

وأشارت: "أشعر بألم في كل جسمي، في ظهري ورقبتي وصدمات في رأسي وحتى مرفقي".

كانت الممرضة عاطلة عن العمل لمدة أسبوعين بعد إصابتها بـ"كوفيد-19" والآن لا تعلم توسكانو متى ستعود إلى العمل مجددا.