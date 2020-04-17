أستاذ علم النفس: كورونا فرصة لتعليم الأطفال العادات الصحية السليمة

قالت الدكتورة فيفيان فؤاد أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان، إن تأثير الجلوس في المنزل يختلف بمسبباته، إذ يشكل تقييد الحرية للفرد أزمة له، لكن إذا كان تقييد الحرية والحركة نابعة من إرادة الفرد غير مفروضة عليه يكون تأثيرها مختلف خصوصًا أن هذا التقييد للحفاظ على الصحة: "بشوف الناس بتقعد في البيت قبل ساعتين من تطبيق الحظر".

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أن الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا مرتبط بقيمة الحياة، والجهود التي تقوم بها الدولة ووزارة الصحة في إصدار بيانات يومية عن الحالات المصابة والمتوفين من العوامل التي تساعد المواطنين على تقبل حظر التجوال، وبعض الناس يدعون بالفعل لتطبيق الحظر.

وأشارت فؤاد إلى أن تجنب التأثير النفسي للأطفال بسبب فيروس كورونا يقع على عاتق العديد من الجهات منها الإعلام، موضحة أن الفيروس فرصة لتعليم الأطفال العادات الصحية السليمة مثل غسيل الأيدي والنظافة الشخصية والالتزام، إضافة إلى التقليل من تناول الوجبات السريعة في المطاعم، كما أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لها دور في تثقيف الأمهات للتعامل مع أبنائهم خلال أزمة فيروس كورونا.