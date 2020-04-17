الامارات | الدواء الياباني في الطريق.. براغ تشكر طوكيو لتزويدها بعقار جديد لـ«كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدواء الياباني في الطريق.. براغ تشكر طوكيو لتزويدها بعقار جديد لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريشك أمس الخميس، إن عقار«فافيبيرافير» الياباني في طريقه إلى جمهورية التشيك، إذ سيجري اختباره على مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ إن بيتريشك شكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليابان على إتاحة الدواء للمرضى التشيك.
يشار إلى أن جمهورية التشيك هي واحدة من 20 دولة تقوم اليابان بتزويدها بالعقار.
وأشارت الفحوصات والاختبارات في الخارج إلى أن دواء الأنفلونزا الجديد «فافيبيرافير»، فعّال في علاج الحالات الخطيرة - إلى حد ما - من عدوى «كوفيد-19».
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