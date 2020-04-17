الامارات | كورونا يسرق فرحة الأميرة بياتريس.. حفيدة الملكة إليزابيث

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يسرق فرحة الأميرة بياتريس.. حفيدة الملكة إليزابيث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت تقارير إعلامية أمس الخميس إن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي، ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة، وسط جائحة فيروس كورونا.

وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس الماضي، خطط الزفاف، وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام في مايو المقبل.

ونقلت مجلة بيبول عن متحدث باسم الخطيبين «لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد».