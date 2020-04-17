تشكيلة محتشمة وأنيقة تُناسب شهر رمضان من مايكل كورس

كشف المصمم الأميركي مايكل كورس، النقاب عن مجموعته الجديدة المحدودة الإصدار و المصممة للاحتفال بشهر رمضان المبارك، والتي تجمع بين الأناقة والجمال والحشمة، حيث تتكون المجموعة، وهي جزء من خط مايكل مايكل كورس لربيع وصيف 2020، من 17 قطعة تنوعت بين الإكسسورات كالحقائب والأحذية والمجوهرات وقطع الأزياء من فساتين وقفاطين أنيقة. وتتميز المجموعة بتوازن مثالي بين السحر والاحتشام، شملت فستان قفطان مقصوصا بشكل أنيق وفستان الشيفون الماكسي المتعدد الطبقات بأكمام وتنورة كاملة مطرزة بزخارف نباتية أنثوية رقيقة منسقة مع وشاح الأومبري مطابق مطرز بالأزهار و زوج من صنادل "أنطونيا إند تاشا" في ظل الكورال والتي أضافت لمسة من الرقي على المظهر.

أما فيما يتعلق بحقائب اليد، فتم تقديم أكثر الأنماط مبيعاً للعلامة التجارية في المجموعة، بما في ذلك حقيبة الكلاتش غريس الذي يأتي على شكل مغلف وحقائب الكتف الأيقونية ويتني وسيسي، وكلها بظلال أنيقة وجذابة كالذهبي والوردي الناعم والكورال. وتشمل المجموعة أيضا أنماطا مختلفة من الصنادل والكعوب كالكعب الذهبي بحزام الكاحل بطبعة جلد الثعبان، وحذاء صندل الميول الكريمي، وصندل بكعب الهرة والمقدمة المربعة في ظل الكورال.

وتتضمن المجموعة أيضا، تشكيلة المجوهرات Maci، وهي ساعة ثنائية اللون مصنوعة من الذهب الأصفر والذهب الأبيض مع سوار ذهبي مطابق، وتتميز الساعة بقرص نيلي بزخارف سماوية، في حين يتميز السوار بمركز نجمي مع لمسات مرصوفة رائعة، و تأتي العبوة مزينة بعبارة "رمضان كريم" ، مما يجعلها الهدية المثالية التي يمكن تقديمها لأحبائك لتهنئتهم بحلول شهر رمضان. المجموعة متوفرة حاليا للشراء في متاجر مايكل كورس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويمكنك طلبها مباشرة من المتجر الإلكتروني للعلامة لتصلكِ حتى باب منزلك .

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