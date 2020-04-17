طريقة سهلة وسريعة تغني عن عملية تجميل وتصغير الأنف

درجت في الآونة الأخيرة عمليات التجميل من أجل الحصول على أنف أصغر وأجمل، ولكن غلاء ثمنها بالنسبة للبعض، ساهم في ابتكار طريقة "الكونتور" دون الحاجة إلى طبيب.قامت المدونة "Huda beauty" بشرح خدعة "الكونتور" بشكل صحيح، وجعل الأنف يبدو أصغر حجماً وأكثر جاذبية.يجب اختيار البرايمر المناسب بعناية لإخفاء جميع شوائب الوجه، فيفضل أن يكون غير لامع، ثم يوضع فاونديشن من النوع العاتم "MATTE".بعد ذلك توضع عدة طبقات من كريم الكونتور الذي سيساعد في إعطاء مظهر جذاب، وأفادت المدونة بالفيديو المنشور أعلاه طريقة المزج والرسم ووضع المسحوق بحيث يتم خدع البصر عن طريق البرونز وتسريحة الشعر.

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