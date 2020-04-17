بـ "الخيط والمسمار".. نجلاء تبدع في فن الاسترينج ارت: كان علاجي الوحيد

لم تترك الظروف والمرض تهزمها، بل قررت محاربتها بالفن وأعمال الهاند ميد، بالخيوط والمسامير بدأت في عمل تابلوهات بأحجام مختلفة تترك فيها العنان لخيالها مصممة تابلوهات بأشكال تقترب إلى الواقع.

نجلاء فتحي، حصلت على ليسانس آداب وتربية جامعة عين شمس، حتى تجد أن شغفها الأكبر بأعمال الهاند ميد والكروشيه، "بدأت مشروعي سترينج ارت من حوالي سنتين بناء على طلب الطبيب المعالج بضرورة ممارسة شىء بحبه لأني مكنتش بخرج من البيت خالص".

بدأت نجلاء البحث عبر يوتيوب حتى تتعلم كل ما هو جديد في فن الاسترينج آرت هو عبارة عن فن تشكيل لوحة بالخيط والمسمار.

بأحجام صغيرة ولون واحد بدأت نجلاء في مشروع التابلوهات حتى تتمكن بعدها من دمج الألوان وإخراج تابلوهات بشكل جديد ومختلف.

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شاركت نجلاء في بعض المعارض منها معرض ديارنا التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وكرافيتي التابع لغرفة الحرف اليدوية، ومعرض تراثنا التابع لجهاز تنمية المشروعات.

لم تتوقع السيدة الأربعينية النجاحات التي وصلت إليها والذى ساعدها عليه مرضها الذي تحدته بالعزيمة والإرادة: "أنا بشوف إني حققت نجاحات ما كنتش أتوقعها نزولي المعارض زودني ثقة كبيرة لأني بشوف بعيني قد إيه الناس بينبهروا بالشغل علشان كده عملت صفحتي على الفيس بوك Fakrona Crafts علشان أعرف أوصل الفكرة للناس".