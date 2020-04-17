شكرا لقرائتكم خبر عن بالدخان والشطة الحمراء.. قرية مصرية تتخلص من خفافيشها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنت وحدة محلية لقرية القشيش المصرية، حملة للتخلص من خفافيش ظهرت في منزل غير مأهول. وظهرت الخفافيش بكثافة داخل أحد المساكن غير المأهولة، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد. بحسب صحف مواقع مصرية.

وأثارت الخفافيش خوف أهالي القرية، خاصة أنهم غير معتادين عليها ووتواجد بأعداد كبيرة في المنزل غير المأهول.

وعلى الفور انتقل مسؤولو الوحدة المحلية إلى المنزل المذكور، وتمت مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش.

وتمكنت الحملة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش، وجرى التنبيه على صاحب المنزل بغلق جميع منافذ المنزل والاستمرار بمتابعته والاستمرار في المكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيا على الخفافيش. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالدخان والشطة الحمراء.. قرية مصرية تتخلص من خفافيشها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.