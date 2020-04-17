الامارات | صورتان من السودان والجزائر تفوزان في "الصحافة العالمية للصور"

شكرا لقرائتكم خبر عن صورتان من السودان والجزائر تفوزان في "الصحافة العالمية للصور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الصحافة العالمية للصور "وورلد بريس فوتو" أمس، في أمستردام عن الفائزين في مسابقتها للصور (في ثمان فئات) إضافة إلى مجال "سرد القصص الرقمية" (في ثلاث فئات).

وفاز بالجائزة الرئيسية في الدورة الـ 63 للمسابقة الياباني ياسويوشي شيبا. وتُظهر صورته الفائزة شاباً سودانياً ثائراً محاطاً بشباب آخرين ينيرون ما حوله بهواتفهم النقالة. والتُقطت الصورة خلال انقطاع الكهرباء في الخرطوم وسط الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وفاز شيبا، المصور لوكالة فرانس برس والمقيم في نيروبي، بنفس الصورة في فئة "الأخبار العامة". وعن اللحظة التي التقط فيها الصورة يقول:"هذا كان الاحتجاج الجماعي السلمي الوحيد الذي عايشته خلال إقامتي. لمست تضامنهم غير المحدود مثل الرماد المشتعل الذي يمكن أن يشتعل في كل لحظة".

أما جائزة "قصة وورلد بريس فوتو" لهذا العام فقد حصل عليها الفرنسي رومان لوروندو الذي وثق بصورته شبيبة الجزائر الغاضبة. وهذه الجائزة مخصصة للصور ذات السرد القصصي حول أحداث أو موضوعات ذات أهمية صحفية. ومن بين القصص في الفئات الأخرى مثل "الأخبار العامة" و"المراقبة الطويلة" أو "الطبيعة" كانت هناك سلسلة صور حول تبعات سقوط طائرة في إثيوبيا (في 10 مارس 2019)، واشتعال النيران في أستراليا، والحرب في سوريا، إضافة إلى صور لمنقذي حيوانات. وكانت تجارة الأسلحة، والثورة في هونغ كونغ، والإجهاض في روسيا البيضاء أيضاً من بين موضوعات الصور القصصية، فضلاً عن صور حول النزاع في أفغانستان.

وللمرة العاشرة يتم أيضاً منح جوائز لسرد القصص الرقمية. والفائز هذه السنة في هذه الفئة هو دي جي كلارك الذي وثق تجربة الاحتجاجات في هونك كونغ. أما جائزة فيديو الانترنت لهذا العام فقد حصل عليها كل من فرانسوا فيرستير وسايمون وود عن موضوع شح المياه في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.

وورلد بريس فوتو هي أكبر مسابقة في التصوير الصحفي على مستوى العالم، أطلقتها مجموعة من المصورين الهولنديين الذين اجتمعوا في 1955.