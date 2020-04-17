جينيفر لوبيز في إطلالة مثيرة لرفع معنويات متابعيها في الحجر المنزلي

واشنطن - لايف ستايل
حاولت النجمة جينيفر لوبيز التخفيف عن متابعيها الذين يبلغ عددهم 118 مليون متابع على "إنستغرام"، بنشر صور جديدة لإحدى إطلالاتها باللون الزهري، وعلّقت عليها بالقول "الأربعاء نرتدي اللون الزهري". وأعادت لوبيز نشر صور لإحدى جلسات التصوير التي خضعت لها، وهي متألقة بفستان باللون الزهري قصير من مجموعة المصمم Christian Cowan لربيع وصيف 2020 بقماش مخمليّ مع ياقة عالية، كما تميّز بالأكمام الريش الدراماتيكية التي جاءت على شكل قلب.
وسبق لها أن تألقت بهذا اللوك خلال مشاركتها في برنامج Saturday Night Live. وقد نسّقت جي لو مع هذا الفستان حذاء ستيليتو باللون نفسه، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت لوبيز تسريحة الشعر المنسدل، وماكياج عيون سموكي وشفاه بلون زهري فاتح.
هذه الإطلالة العصرية للوبيز أعادت إلى أذهاننا تصاميم لدار سان لوران، التي إشتهرت بتقديم أزياء وأكسسوارات على شكل قلب. مثل معطف الفرو، كذلك السترة المزيّنة بالتطريز على شكل قلب، وصولاً إلى الأكسسوارات كالحقائب والنظارات الشمسية. وغيرها من التصاميم التي إشتهرت بها دار سات لوران منذ العام 1971 والتي نجح المصمم هادي سليمان بتقديمها بأسلوب جديد في السنوات الماضي مع حفاظه على روح الدار بالتصاميم.
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