خبيرة أعشاب توضح فوائد شرب واستنشاق ماء الليمون الساخن للوقاية من كورونا

يعد الليمون من أكثر الفواكه الحمضية التي تساعد على قتل الفيروسات والبكتريا، وخاصة ماء الليمون يحتوى على العديد من الفوائد منها زيادة المناعة ويعمل كمضادات أكسدة.

قالت الدكتورة هالة فتحى، أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية، متخصصة في طب الأعشاب، إن لشرب ماء الليمون الساخن يوميا فوائد عديدة، وأنه على الرغم من أن الليمون من الفواكه الحمضية إلا أنه يجعل الجسم قلويًا ويحمي من الكثير من الأمراض لذا فإن شرب الماء الذى يحتوى على شرائح مقطعة من الليمون بقشره هام جدا للصحة فإن هذا المشروب يزيد من إفراز اللعاب، يمكن تناوله بعد السحور يمنع العطش في الصيام.

وأضافت خلال حديثها لـ "هُن"، أن تناول ماء الليمون الساخن يوميا يزيل التجاعيد، ويطرد السموم عن طريق الجلد، فيتامين سي الموجود في الليمون هام جدا لإنتاج الكولاجين وهى مادة تجعل الجلد مشدود وقوي، كما أن لليمون تأثير مضاد للأكسدة يحمينا من الجلطات والأورام السرطانية.

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وأكدت أن تناول ماء الليمون الساخن أفضل من البارد لأن مادة "بولي فينول"، الموجودة في الليمون والتى لها معظم التأثيرات تذوب في الماء الساخن وهى مادة مضادة للأكسدة قوية.

يساعد ماء الليمون على خفض الوزن واذابة الدهون، كما أن تناول ماء الليمون بين الوجبات يساعد على عدم الإحساس بالجوع بسرعة كما أن له تأثير مهدئ يحتوى على البوتاسيوم المهم لمرضى الضغط العالى، كما أن ماء الليمون يمنع حصوات الكلى.

يُنصح باستنشاق ماء الليمون الدافئ والغرغرة به ثلاث مرات يوميًا لقتل أي فيروسات أو ميكروبات عالقة بالأنف.

طريقة تحضير ماء الليمون

وعن كيفية تحضير ماء الليمون، ذكرت أن الليمون يقطع شرائح بقشره ويفضل الليمون "البنزهير" ويوضع عليه الماء الساخن ويغطى ويترك قليلًا ويصبح جاهزا للاستخدام استنشاق أو غرغرة ويفضل شرب ماء الليمون عدة مرات يوميًا.