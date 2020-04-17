"الحلو لما تبهدله الأيام".. غادة محسن توثق الحظر برسومات كاريكاتير

الحظر بالنسبة للسيدات لم يعد مجرد فترة نقضيها بين تحضير الطعام ومتطلبات الأولاد والزوج فحسب، بل فعلن الجديد من ممارسة هوايتهن سواء استماع للموسيقى أو مشاهدة التلفزيون وغيرهن من قمن برسم وتوثيق تلك اللحظات مثل غادة محسن خريجة كلية التربية الفنية، سيدة ثلاثينية تعمل في مجال الرسوم المتحركة منذ فترة وتبدع في تصميم العرائس، ولكنها استغلت موهبتها بشكل كوميدي في لقطات للست المصرية في الحجر المنزلي.

ظهرت في رسومتها التي لاقت إعجاب الكثيرين سيدات ظهرن بشكل مجهد من كثرة طلبات البيت، ورسومات أخرى تبدون فيها بشكل سمين في محاولات لهن بممارسة الرياضة بشكل طريف، ولم تنسَ "غادة" الرجل المصري فرسمته بشكل ساخر معبرة فيه عن عدم سعادته بمكوثه في المنزل وحملت الرسمة عنوان "قاعد في البيت ورجلى فوق رقبتي".

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الموهبة لم تقتصر فقط على الرسومات بل أبدعت بتصميمات خاصة للسيدات في الحظر بشكل مبهج يدعو للضحك وأسمت تلك التصميمات بـ"الستات فى الحظر".

تقوم غادة بعمل تلك التصميمات بمساعدة ابنتيها الصغيرتين لكسر ملل الجلوس في المنزل خاصة وهي ملتزمة بقرار فرض حظر التجوال الجزئي وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة قائلة: "كل ست لازم تشغل وقتها ووقت أولادها بحاجة بيحبوها، وإن شاء الله ترجع الأمور احسن ما كانت".