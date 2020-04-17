أبرز إنجازات الراحلة عزة العشماوي.. الاهتمام بالطفل والأسرة المصرية

سلسلة من الإنجازات استطاعت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، تحقيقها قبل وفاتها بالأمس بعد صراع مع المرض، فدائما كان الطفل شغلها الشاغل لتقديم حماية ووقاية لهم من أى أشكال عنف.

دعم الآباء والأمهات والتركيز على أفراد الأسرة بشكل موسع من أهم الإنجازات التي كانت تتمنى طيلة مشوارها تحقيقها.

يستعرض "هُن" في هذا التقرير، أهم الحملات التي أطلقها المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة عزة العشماوي قبل وفاتها.

"بالهداوة مش بالقساوة" حملة لحماية الأطفال من العنف

حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إطلاق حملة للتصدى للاستخدام الشائع للعنف والعقاب البدني واللفظي كأداة تأديبية للأطفال، وذلك تحت شعار "بالهداوة مش بالقساوة"، من أجل زيادة وعي مقدمي الرعاية بالتربية الإيجابية مع التركيز على السن الحرجة للمراهقين وقبوله على نطاق واسع في الثقافة المصرية، وهو ما يمثل جهدًا وطنيًا مشتركًا جديدًا من خلال حملة متعددة الوسائط، وذلك تنفيذًا وطبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشراكة مع يونيسيف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

أنا ضد التنمر لحماية أطفال مصر

انطلقت في مصر أول حملة قومية من أجل إنهاء العنف بين الأقران، والمعروفة بحملة "أنا ضد التنمر"، وهي الحملة التي تأتي برعاية من المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الحملة لحماية الأطفال من أي أشكال أذى أو توتر يتعرضون له وهو ما يطلق عليه التنمر، يزيد من احتمال الإخلال بالنمو الصحي للعقل، ويؤدي إلى تدني إحساس تقدير الذات لدى الطفل، وفي الحالات الشديدة يمكنه أن يؤدي إلى ميول انتحارية".

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هذه الحملة تحث الأطفال، والآباء، ومقدمي الرعاية على تناول التنمر ومعارضته في الأوساط التعليمية وغير التعليمية، والسعي إلى الحصول على الإرشاد والتوجيه من المتخصصين المدربين من خلال خط نجدة الطفل 16000، والذي يوفر الدعم والمساندة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما أنه يعد أيضا قناة فعالة للإبلاغ عن الحالات الشديدة التي تتعرض فيها سلامة الطفل للخطر.

احميها من الختان

انطلقت حملة "احميها من الختان" تزامنًا مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث 14 يونيو، برعاية كل من المجلس القومى للطفلولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة.

وكان هدف الحملة القضاء على ختان الإناث، تلك الجريمة التي تعد انتهاك لحقوق وكرامة الفتيات الأطفال.

حملة أولادنا لتعزيز التربية الإيجابية

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة حملة بعنوان "أولادنا"، هي الأولى من نوعها، للتوعية عن التربية الإيجابية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون المشترك بينهم "التوسع في التعليم والحماية للأطفال في خطر".

وتأتي هذه الحملة القومية المتعددة الوسائط ضمن نهج شامل لرفع مستوى الوعي ودعم تطوير السياسات لحماية الأطفال من العنف.