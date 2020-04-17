عقب وفاة عزة العشماوي به.. كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس

تغلل الورم الخبيث بين خلايا البنكرياس، حتى فتك بالدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، لترحل عن عالمنا منذ قليل، تاركة ورائها إرثا ضخما من الأعمال الإنسانية.

وفيما يلي أسباب وأعرض وطرق علاج من سرطان البنكرياس، نقلا عن موقع "Mayo Clinic" الطبي.

أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس

يحدث سرطان البنكرياس عندما تصاب الخلايا بطفرات في حمضها النووي، تتسبب الطفرات في نمو الخلايا بشكل لا يمكن التحكم فيه، يمكن أن تؤدي هذه الخلايا المتراكمة إلى تكوين ورم. ينتشر سرطان البنكرياس غير المعالج إلى الأعضاء القريبة والأوعية الدموية.

ومن العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، التدخين والسمنة المفرطة، تاريخ عائلى ينذر باحتمالية الإصابة بالمرض.

أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

آلام أعلى البطن يمتد إلى الظهر.

فقدان الشهية.

الشعور بالاكتئاب.

فقدان الوزن.

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السكري.

تجلط الدم.

الشعور بالإرهاق.

اصفرار البشرة.

وبياض العينين.

طرق علاج مرض سرطان البنكرياس

- استئصال الورم السرطاني من البنكرياس، في حالة أن حجمه لا يزال صغيرا، أما إذا انتشر إلى خارج البنكرياس وتفشى في أعضاء أخرى في الجسم، مثل الغدد اللمفاوية أو الأوعية الدموية، فلا يمكن اعتماد العمليات الجراحية كإمكانية علاجية.

- الاعتماد على العلاج الكيميائي أدوية تساعد في قتل الخلايا السرطانية، حيث يمكن أن يتم حقن هذه الأدوية في الوريد أو تناولها عن طريق الفم، وربما تتلقى دواءً واحدًا للعلاج الكيميائي أو مزيجًا من الأدوية، كما يمكن الاعتماد على العلاج الإشعاعي، أو المزج بين العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، أو ما يسمى بالعلاج الكيميائي الإشعاعي، للسيطرة على نمو السرطان ولمد فترة البقاء على قيد الحياة.