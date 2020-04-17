"أجرت جراحة منذ أسبوعين".. أسرة عزة العشماوي تروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

الآلام تشدد عليها، لم تعد تحمل ما يفعله السرطان داخل البنكرياس بجسدها، مسببا لها أوجاعا لا توصف، محاولة المقاومة بهدوء وثبات بسرية تامة، دون أن يشعر أحد، حتى تمكن المرض من الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام لـ المجلس القومى للطفولة والأمومة، لترحل عن عالمنا منذ ساعات، تاركة صدمة وحزن لعائلتها ومحبيها.

"مكنتش راضية تعرف حد بمرضها، واستحملتها في صمت".. بتلك كلمات يبدأ أحد أفراد أسرة "العشماوي" حديثها لـ"هن" راويا تفاصيل مرضها واللحظات الأخيرة قبل وفاتها، قائلا إنها عملت بإصابتها بمرض سرطان البنكرياس، لتبدأ بعدها في "رحلة غير معلنة" للقضاء عليه.

أحد أقارب العشماوي: العملية الجراحية آثرت سلبيا عليها

حالتها الصحية تدهورت بشكل ملحوظ منذ أسبوعين، ما أدى إلى حجزها بأحد المستشفيات، عقب إجرائها عملية جراحية شديدة الخطورة، آثرت سلبيا على الأمينالعام لـ"الطفولة والأمومة"، حتى فارقت روحها جسدها، وفقا لما ذكره أحد أفراد أسرتها.

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الدكتورة عزة العشماوي، تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى منها الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، ورئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي.