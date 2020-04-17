بينهن أميرة بريطانية ونجمة هوليوود.. كورونا تجبر المشاهير على تأجيل زفافهن

يبدو أن فيروس كورونا سيفسد الكثير من حفلات زفاف عدد من النجمات والمشاهير اللاتي كن قد أعلن عنها خلال الشهور المقبلة، وذلك لمنع انتشار ونقل العدوى.

وتستعرض "هُن" أبرز المشاهير اللاتي أعلن تأجيل حفل زفافهن بسبب كورونا :

الأميرة بياتريس وخطيبها رجل الأعمال إدواردو مابلي

عقب انتقال الملكة إليزابيث الثانية وتمكنها من مغادرة قصر باكنجهام والانتقال لقصر آخر من أجل الحجر حتى لا تصاب بكورونا اضطرت حفيدتها الأميرة بياتريس، تأجيل حفل زفافها حتى تستقر الأوضاع في بريطانيا.

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كاتي بيري وأورلاندو بلوم

بالرغم من إعلان حملها لمولودها الجديد، إلا أن المغنية الأمريكية كاتي بيري وخطيبها الممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم قررا تأجيل حفل الزفاف الذي كان من المقرر إقامته فى اليابان مع بداية فصل الصيف.

دينيس كويد ولورا سافوي

بالرغم من أنه كان من المقرر إقامة حفل زفاف كل من الممثل الأمريكي دينيس كويد، مع لورا سافوي، خلال هذا الشهر إلا أنه أعلن بشكل مفاجئ، تأجيل العرس لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.

إيما ستون وداف ماكاري

وآخر النجوم الذين أعلنوا تأجيل زفافهم النجمة الأمريكية إيما ستون وصديقها الممثل الكوميدي ديف مكاري، الذي كان من المقرر إقامته مارس الماضي إلا أن كورونا أجبرتهم على التأجيل حتى إشعار آخر.