تكبره بعام والتقيا في مباراة خيرية.. قصة حب فيكتوريا وديفيد بيكهام

مغنية وسيدة أعمال من الطراز الأول، إلى جانب كونها واحدة من أشهر عارضات الأزياء في بريطانيا، لمع نجمها في التسعينيات من فرقة البوب "spice Girls"، احتلت المرتبة الـ52 بين أثرى النساء في المملكة المتحدة، وواحدة من بين أقوى 100 امرأة في بريطانيا، هى فيكتوريا بيكهام.

ويتزامن اليوم 17 أبريل، يوم ميلاد فيكتوريا بيكهام، ويقدم "هن" قصة حبها مع لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام، خلال السطور التالية.

تقابلا في مباراة خيرية للمرة الأولى، حيث كانت فيكتوريا حينها مغنية بوب وواحدة من أعضاء الفريق الشهير "سبابس جيرلز"، لم تكن تعرف من يكون خلال لقائهما الأول، حيث قالت خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، "في ذلك الوقت لم أكن أعرف من يكون، في الحقيقة لم أكن من المهتمين برياضة كرة القدم".

بدأت فيكتوريا تواعد لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام في عام 1997، بعد أن شاهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، والتقيا بعد المباراة وبيكهام اعترف لها أنه معجب بفرقة سبايس جيرلز وبدآ يتواعدان سرا حتى لا تعرف الصحافة بشيء، وبعد عدة أشهر أعلنا خطبتهما في عام 1998.

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لم تلتفت فيكتوريا لفرق السن بينها وبين ديفيد، إذ تكبره بعام، حيث ولد بيكهام في عام 1975، بينما هى من مواليد 1974.

حملت فيكتوريا بابنها الأول بروكلين جوزيف بيكهام في مارس 1999 في لندن.

وبعد 4 شهور من ولادة بروكلين تزوجا فيكتوريا وديفيد في 4 يوليو 1999، وفي عام 2005 قالت فيكتوريا إن الغناء كان في المركز الثاني دوما لها، لأن حبها الأول كان الأزياء وقالت إنها لا تعتزم العودة إلى الموسيقى أبدا.