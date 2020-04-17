نائب وزير الصحة للسكان ينعى عزة العشماوي

نعى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ، التي وافتها المنية مساء أمس.

وتقدم " توفيق" بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وتوفيت مساء أمس، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد صراع من مرض سرطان البنكرياس.

يذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى منها الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، ورئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي.