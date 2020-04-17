قبل شم النسيم.. هل يعيش فيروس كورونا على الفسيخ والرنجة؟

من الأكلات التي لا يستغنى عنها المصريون يوم شم النسيم الفسيخ والرنجة، رغم أضرار مثل هذه الأسماك لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، التي تضعف جهاز المناعة المقاوم الأول للأمراض والفيروسات وخاصة فيروس كورونا.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، يتساءل البعض هل يمكن أن يعيش الفيروس على الفسيخ والرنجة، اجاب الدكتور محمود حسن، استشاري التغذية العلاجية، أن فيروس كورونا يتواجد على أى سطح فهو بالمقارنة بالبكتريا يعتبر أصغر وأدق، فإذا كان الفسيخ والرنجة معرضين للجو يمكن انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ أو ذرات التراب المحملة بالفيروس.

وأكد أثناء حديثه لـ "هُن"، ضرورة تجنب المأكولات المكشوفة، وتعقيم المأكولات عند شرائها مثل الخضروات تنقع بماء مضاف إليه الخل أما بالنسبة للحوم والفراخ وضعها على النار يكفى لقتل الفيروس.

كيفية تقليل اضرار الفسيخ والرنجة

ولتقليل اضرار تناول الفسيخ والرنجة، نصح بوضع إناء ماء يغلى على النار ونضع الفسيخ والرنجة لمدة 30 ثانية وذلك لتطهيرها وايضا لتقليل الملوحة وهذه من شروط سلامة الغذاء، مضيفا أن اضرار الفسيخ والرنجة أكثر من فوائدها لكنها عادة قديمة.

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ويمكن اضافة السلاطة إلى الرنجة والفسيخ لزيادة القيمة الغذائية مثل سلاطة الرنجة تقطع قطع صغيرة يضاف إليها الطحينة، ويمكن تناول السلاطة الخضراء لاحتوائها على العديد من الفيتامينات ويفضل وضع الليمون على الفسيخ والرنجة لأنه قاتل للفيروسات والبكتريا.

مشروبات يفضل تناولها للوقاية من فيروس كورونا

ومن المشروبات التي تزيد المناعة وتقي من فيروس كورونا، أوضح ضرورة تناول 6 مشروبات ساخنة يوميا على الأقل منها اليانسون، والجنزبيل، والكركم، والشاي الأخضر، كمون بليمون.

نصح استشاري التغذية بعدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة ويكفى تناول جزء صغير منها ويمكن تناول البصل الأخضر أو العادى مع الوجبة لفوائده العديدة.