أستاذ صحة إنجابية: فرصة إصابة الحامل بكورونا مثل غيرها من النساء

أكد الدكتور عاطف الشيتاني أستاذ الصحة الإنجابية، أنه لا يوجد أي بحث علمي أكد أن الحامل معرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من غيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المخاطر المعرضة لها الحامل هي نفس المخاطر المعرضة لها أي امرأة أخرى، مشيرًا إلى ضرورة التزام الحوامل بكل الإجراءات الوقائية مثل غير الحوامل.

وأكد الشيتاني أن أفضل إجراء وقائي هو غسيل الأيدي بالماء والصابون، مضيفًا: "الناس متفكرش ان الكحول أفضل من المية والصابون".

وأشار الشيتاني إلى أن مصر فيها 2.3 مليون حامل ويحتاجون للرعاية الطبية لافتًا إلى أن برتوكول مكافحة العدوى أثناء عمليات الولادة هو نفسه برتوكول مكافحة العدوى الخاص بفيروس كورونا.

وشدد الشيتاني على أنه لا يوجد أي بحث علمي أثبت أن فيروس كورونا انتقل عبر السائل الأيلوسي للجنين أو انتقل عبر لبن الأم للطفل الرضيع، مشيرًا إلى أنه الفيروس مستجد وخاضع للفحص والبحث في مراكز الأبحاث وكل يوم يشهد أبحاثا جديدة عن الفيروس.