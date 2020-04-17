هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل؟.. الإفتاء تحسم الأمر

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها، وكان مضمونه كالآتي، "هل يحرم التعقيم للزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل؟".
وجاء رد البوابة على السؤال، متضمنًا، "يحرم التعقيم لأيِّ واحدٍ من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا؛ سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواءٍ أو جراحةٍ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابًا بمرضٍ موروثٍ أو ينتقلُ بالوراثة مضرًّا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضةً لا يستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع، سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل ويجب دفعًا للضرر، لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية".
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