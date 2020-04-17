حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها بقميص مخطط عبر "انستجرام "

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت الفنانة حلا شيحة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية قميص مخطط وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابه بملابس كاجوال. أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بالأسود اللامع كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في غاية الأناقة

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