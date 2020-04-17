بناء على اللون.. تعرفي على 5 أنواع من الإفرازات وأسبابها

تثير الإفرازات المهبلية أسئلة شائعة للنساء، بما في ذلك ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي، وتختلف الإفرازات لأسبابها وألوانها كذلك، بداية من ألوان الإفرازات الصحية، إلى المقلقة التي قد تتطلب رؤية الطبيب.

الإفرازات المهبلية هي سائل تطلقه الغدد في المهبل وعنق الرحم. يحمل السائل الخلايا والبكتيريا الميتة إلى خارج الجسم، وتساعد الإفرازات المهبلية في الحفاظ على نظافة المهبل ومنع العدوى.

الإفرازات الطبيعية تختلف في الكمية وتتراوح في اللون من إفرازات بيضاء إلى حليبية بيضاء. قد يكون للإفراز رائحة طفيفة أيضًا، على الرغم من أن الرائحة الكريهة والسمكية هي علامة على وجود عدوى أو مرض، وذلك بحسب موقع "ليف ويل" الصحي المتخصص.

انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، يؤدي إلى إفرازات مهبلية ضئيلة أو معدومة، ويرجع ذلك إلى:

الأدوية أو الهرمونات المستخدمة في علاج سرطان الثدي أو بطانة الرحم أو الأورام الليفية أو العقم.

إجراء جراحة لإزالة المبيضين.

العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض.

العلاج الكيميائي.

الإجهاد الشديد أو الاكتئاب.

وهناك 5 أنواع للإفرازات المهبلية بحسب اللون تستعرضها السطور التالية:

إفرازات بيضاء سميكة

إذا كانت الإفرازات السميكة البيضاء تظهر مع أعراض أخرى، مثل الحكة والحرق والحساسية، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب عدوى الخميرة.

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إذا لم تكن كذلك، فهي تفريغ عادي، قد تلاحظين أيضًا زيادة في الإفرازات البيضاء السميكة قبل الدورة الشهرية وبعدها.

الإفرازات الصفراء

الإفرازات الصفراء هي إفرازات غير طبيعية، حيث أنها علامة على وجود عدوى بكتيرية أو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. قد يكون هناك أيضًا رائحة مرتبطة بها.

الإفرازات البنية الدموية

قد يكون سبب الإفرازات البنية الدورة الشهرية غير المنتظمة. في حالة استمرار ظهور إفرازات بنية اللون، يجب على المريضة تحديد موعد مع الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء انقطاع الطمث، يجب ألا تعاني المرأة من أي نوع من النزيف المهبلي، فهو أيضًا علامة على سرطان الرحم.

الإفرازات الخضراء

الإفرازات الخضراء ليست طبيعية. هذه علامة على وجود عدوى بكتيرية أو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مثل داء المشعرات.

يجب على من تعاني من إفرازات خضراء رؤية الطبيب.

إفرازات عدوى الخميرة

ينتج إفراز الخميرة عن فرط نمو الفطريات في المهبل.

تشمل أعراض إفراز عدوى الخميرة إفرازات سميكة بيضاء اللون تشبه الجبن، إلى جانب الحكة والاحمرار والتهيج والحرق.

ما يقرب من 90% النساء يعانين من عدوى الخميرة في مرحلة ما من حياتهم.

عدوى الخميرة ليست معدية، وتتوفر الكريمات المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية للمريضة لاستخدامها.

ولكن، إذا لم تتحسن الأعراض مع العلاج أو إذا كان لديها أكثر من أربع عدوى خميرة في السنة، فيجب أن ترى الطبيب.