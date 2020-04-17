قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل مهلبية قمر الدين

تعتبر المهلبية من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وبخاصة الأطفال. وإليك طريقة عمل مهلبية قمر الدين، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير مهلبية قمر الدين 4 أكواب عصير قمر الدين نصف كوب سكر 4 ملاعق كبيرة نشا Advertisements زبيب جوز هند طريقة تحضير مهلبية قمر الدين - يوضع عصير قمر الدين في إناء على النار ثم يضاف السكر ويقلب. - يذاب النشا في الماء ويضاف على قمر الدين ويقلب الخليط حتى الغليان. - يصب في الكاسات أو الأطباق ويرش جوز الهند والزبيب على الوجه ثم يقدم باردًا.

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