بفستان جرئ ناهد السباعي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير، بعدسة المصور محمود على. وظهرت ناهد السباعى فى جلسة التصوير بإطلالة ملفتة، وارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر وذا أكمام طويلة كتف وكتف، وأكملت ناهد السباعي إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات الجذابة والراقية التى منحتها إطلالة متكاملة. ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة، واعتمدت ناهد السباعى على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها. Advertisements قد يهمك أيضا: أجمل فساتين النجمات العرب باللون الأحمر في عيد الحب لعام 2020 جاذبية بيلا حديد باللون الأحمر في عيدها الـ 23

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