إنجي المقدم تبهر الجمهور بإطلالة شتوية بجيب قصير

شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها بصورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات. وتألقت إنجي المقدم ، بإطلالة شتوية مرتدية جيب جلد أسود قصير فوق الركبة ونسيت معه بلوفر باللون الأسود. وانتعلت حذاءً بكعب باللون الأسود، ما كشف عن أنوثتها. واعتمدت على اللمسات الجمالية بالألوان الترابية التي تناسب مع إطلالتها، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها. Advertisements قد يهمك أيضا: إطلالة يومية أنيقة وغير مُتكلفة في موسم الشتاء صيحات عصرية مُحتشمة لإطلالة شتوية تناسب الحجاب

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