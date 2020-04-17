مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة بملابس غريبة

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة غريبة مرتدية ملابس غير متناسقة بنطلون واسع وتيشيرت أبيض و برنيطة باللون البرتقالى. اما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البنى الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة وضع أحمر الشفاه الداكن لمسات نهائية لألوان الشفاه عليك معرفتها

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