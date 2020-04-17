طليقة ماجد المصري على البحر في ذكريات صيف بملابس محتشمة

نشرت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت طليقة الفنان ماجد المصري بإطلالة صيفية على البحر تستعيد الذكريات، مرتدية ملابس محتشمة ونسقت مع اطلالتها برنيطة. أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك. Advertisements قد يهمك أيضا: ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة بالأحمر الناري نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بالأسود اللامع

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