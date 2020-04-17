يسرا اللوزي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة بدون ماكياج

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة.

وظهرت الفنانة يسرا اللوزى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار، حيث اعتمدت على البساطة بصورة سيلفى، معلقة : أول مرة اتشيّك.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بعدم وضع الماكياج واكتفت بظهورها بشرتها الطبيعية.

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