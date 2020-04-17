نشرت كارولين عزمي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة. ظهرت كارولين بإطلالة أنيقة ومتناسقة ببنطلون جينز وتي شيرت بأكمام ومجسم باللون الزيتي ، وانتعلت حذاء بستايل على شكل قرد مجسم بقدميها. واعتمدت كارولين مكياج بلمسات بسيطة باللون البني المائل للاورانج، وكتبت على الصورة "As today is my birthday ,My wish for this year is to never lose the spirit which makes me “Me” Advertisements قد يهمك أيضا: أفكار فساتين ربيعية ناعمة مِن الملكة رانيا لإطلالة أنيقة ومميَّزة وجذَّابة أساليب تنسيق الجاكيت البليزر على طريقة المُدوّنات المحجبات لإطلالة أنيقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.