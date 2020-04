إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

نشرت كارولين عزمي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة.

ظهرت كارولين بإطلالة أنيقة ومتناسقة ببنطلون جينز وتي شيرت بأكمام ومجسم باللون الزيتي ، وانتعلت حذاء بستايل على شكل قرد مجسم بقدميها.

واعتمدت كارولين مكياج بلمسات بسيطة باللون البني المائل للاورانج، وكتبت على الصورة "As today is my birthday ,My wish for this year is to never lose the spirit which makes me “Me”

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أفكار فساتين ربيعية ناعمة مِن الملكة رانيا لإطلالة أنيقة ومميَّزة وجذَّابة

أساليب تنسيق الجاكيت البليزر على طريقة المُدوّنات المحجبات لإطلالة أنيقة