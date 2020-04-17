زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

نشرت زوجة الفنان كريم فهمي صورة جديدة لهما عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقته.

وظهرت زوجة كريم فهمى، بملابس كلاسيكية أنيقة بجاكيت كلاسيك قطيفة وتوب دانتيل، وظهر أيضا الفنان كريم فهمى بملابس أنيقة يقميص لامع. وظهرت زوجة الفنان كريم فهمي من الناحية الجمالية بماكياج بسيط وهادئ ، والتقطت الصورة وهي بجانب زوجها ، وانهالت عليهما التعليقات بمجرد نشرها للصورة. قد يهمك أيضا: درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok ماكياج جذاب من الخبيرة السعودية وعد التركي

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