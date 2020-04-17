"بدون مكسرات ولا كريمة".. تعرفي على الوصفة الأصلية لعمل الكنافة

بالكريمة والمانجو، والشوكولاتة والمكسرات، ملفوفة ومقرمشة ونابلسية، كثير من الوصفات الشهية التي تؤكل بها الكنافة، ولكن الوصفة الشرقية الأصلية دون أي إضافات، يستعرضها التقرير التالي.

المقادير

كيلو من الكنافة يفضل أن تكون قديمة لمدة يوم أو يومين ووضعت في الفريزر.

كوب من السمن السائل الدافئ.

شربات.

لصنع الشربات

2 كوب سكر

كوب ماء.

عصير 1/2 ليمونة.

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طريقة التحضير

يسخن الفرن أثناء تحضير الكنافة.

تدهن صينية مقاس 30 سم بالسمن جيدا.

تفرم الكنافة في الكبة لمدة دقيقة للحصول على أفضل نتائج، ويمكنك فركها بيديك وهي مجمدة.

توضع الكنافة في إناء عميق وعليها السمن الدافئ السائل مع التقليب جيدا لتتشرب الكنافة السمن.

تفرد الكنافة في صينية الفرن، ويضغط عليها جيدا باستخدام صينية أصغر أو بيديك.

يجب الضغط عليها من كل الاتجاهات جيدا مع الحرص على عدم وجود أي فراغات.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو حتى تنفصل عن الحواف.

يغلق الفرن وتشغل الشواية لمدة 10 دقائق ليحمر الوجه.

تخرج الكنافة من الفرن وتسقى بالشربات وهي ساخنة لتتشربه جيدا، ثم تقلب بعدما تهدأ.

يمكن تزيينها بالمكسرات أو جوز الهند.