للوقاية من كورونا.. أنواع قماش ينصح بارتدائها وأخرى تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ينصح خبراء الأزياء بملابس يجب اختيارها في ظل انتشار وباء "كوفيد – 19"، حيث يشيرون إلى أنه كلما زادت كثافة نسيج الملابس تراجع احتمال نفاذ الفيروس من خلاله.

وأشار علماء البيولوجيا المجهرية إلى أنه يجب ارتداء الملابس المصنوعة من المواد السميكة مثل الساتان والتويد، مع شرط أن تعقم بعد العودة إلى البيت، حسب ما جاء فى موقع "روسيا اليوم".

بينما يجب الامتناع عن ارتداء الملابس التي يدخل في صناعتها القماش القطيفي والمخمل والجلد الاصطناعي.

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فيما يتعلق بالعناصر البلاستيكية والمعدنية والزخرفية في الملابس، فيمكن أن تصبح أرضا خصبة حقيقية للفيروسات والبكتيريا، مع العلم أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على سطحها لمدة يومين.

من ناحية أخرى فإن رئيس القسم العلمي في مختبر VetUnion بموسكو، سيرغي كونيايف، قال إن الفيروس يتمسك بمادة تصنع منها الأقنعة الطبية الواقية ولا يزال عالقا فيها لمدة طويلة. وينصح الخبراء كذلك كل من يعود إلى منزله أن يخلع ملابسه ويجففها، إذا كانت مبللة، في الشرفة حيث تؤثر عليها أشعة الشمس لأنا لأشعة فوق البنفسجية هي معقم ممتاز.

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